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Florida OL Ben Beymer commits to Maryland football
Scott Greene
•
TerrapinSportsReport
Publisher
Maryland football landed its second commitment in as many days Sunday, as Lakeland (Fla.) offensive tackle Ben Beymer announced his pledge to the Terps via social media.
The 6-foot-8, 300-pound offensive tackle chose the Terps over offers from the likes of Duke, Georgia Tech, Syracuse and more.
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Beymer started at right tackle for Lakeland as a junior last season, helping the team to a second consecutive Florida FHSAA 4S state championship. He also played for the Lakeland basketball team, helping them earn a spot in their regional championship game.
Beymer becomes the ninth overall commit for 2025 and the second of the weekend, joining Calvert Hall three-star tight end JT Taggart, the son of current Baltimore Ravens assistant coach Willie Taggart. He becomes the second offensive line commit, joining Philly three-star Kahlil Stewart. He is not yet rated by Rivals.com.
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