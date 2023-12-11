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Four-star Lugard Edokpayi gives the latest ahead of his final visits

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Four-star Lugard Edokpayi has nearly finished up his recruiting process. The Forestville (Md.) Bishop McNamara defensive end has taken official visits to Minnesota, Rutgers, and Maryland but has trips to Michigan and Florida State planned for this week, the last full week before the Early Signing Period.

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