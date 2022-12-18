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football
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Local DE Dyland Gooden commits to Maryland
Scott Greene
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TerrapinSportsReport
Publisher
On the final weekend of official visits before the early signing period, Maryland has landed a commitment from Columbia (Md.) Wilde Lake three-star weakside defensive end
Dylan Gooden, he announced via social media on Sunday morning.
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Gooden, who previously attended Olney (Md.) Good Counsel, chose the Terps over offers from Pittsburgh, Rutgers, West Virginia and more.
The 6-foot-4, 200-pounder visited Maryland unofficially numerous times before taking his official visit to College Park this weekend.
Gooden's commitment comes on the heels of fellow three-star weakside defensive end Rico Walker, who committed four days earlier.
Gooden is the 23rd member of the Terps' 2023 recruiting class and is the No. 15-ranked player in the state of Maryland according to Rivals.
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