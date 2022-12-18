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Local DE Dyland Gooden commits to Maryland

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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On the final weekend of official visits before the early signing period, Maryland has landed a commitment from Columbia (Md.) Wilde Lake three-star weakside defensive end Dylan Gooden, he announced via social media on Sunday morning.

Gooden, who previously attended Olney (Md.) Good Counsel, chose the Terps over offers from Pittsburgh, Rutgers, West Virginia and more.

The 6-foot-4, 200-pounder visited Maryland unofficially numerous times before taking his official visit to College Park this weekend.

Gooden's commitment comes on the heels of fellow three-star weakside defensive end Rico Walker, who committed four days earlier.

Gooden is the 23rd member of the Terps' 2023 recruiting class and is the No. 15-ranked player in the state of Maryland according to Rivals.

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