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More focused than ever, Ashdon Wnetrzak turns to recruiting
Adam Gorney
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Rivals.com
National Recruiting Director
MONTEREY PARK, Calif. - Ashdon Wnetrzak peaked at 368 pounds and was told by some college coaches that he needed to reshape his body if they were going to offer.So instead of sulking, the massive t...
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