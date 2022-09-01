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TBT: Looking back at Maryland and Buffalo starters as recruits

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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One of TSR's weekly game preview pieces is our Throwback Thursday piece, where we compare the Maryland Football starters as recruits to their opponent each week.

This week we compare the Terps to the Buffalo Bulls football team to see what they looked like and where and how they ranked in high school.

QUARTERBACK...

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RUNNING BACK...

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WIDE RECEIVER...

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TIGHT END...

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OFFENSIVE LINE (LT, LG, C, RG, RT)

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Nick Hartnett - VMI transfer

DEFENSIVE LINE...

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LINEBACKER...

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Shaun Dolac

DEFENSIVE BACKS...

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