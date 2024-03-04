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WATCH: Kevin Willard Indiana postgame press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — Kevin Willard's team was able to build a 16-point second-half lead, but couldn't sustain the momentum down the stretch, falling at home to Indiana on senior day, 83-78.

Afterward, Willard broke down his team's loss. See what he had to say in the video player below.

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