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WATCH: Kevin Willard Penn State postgame press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — Senior guard Jahmir Young scored a game-high 28 points and junior big man Julian Reese added 24 points as the Terps got their first Big Ten win of the season, 81-75 in overtime over Penn State.

Watch head coach Kevin Willard break down the Terps' first Big Ten win of the season in the video player below.

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