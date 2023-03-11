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WATCH: Kevin Willard, players react following Indiana loss

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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CHICAGO -- Kevin Willard, Don Carey, Donta Scott and Hakim Hart addressed the media following the Terps' 70-60 Big Ten Tournament quarterfinals loss to Indiana.

Watch Willard, Carey, Scott and Hart all react following the Terps' loss in the video player below.

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