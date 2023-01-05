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{{ timeAgo('2023-01-05 21:55:15 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Kevin Willard, players react following loss to Rutgers

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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Maryland's first-half offensive woes continued at Rutgers, as Kevin Willard's team dropped their third straight league game, 64-50.

The Terps were led by Jahmir Young and Don Carey, who finished with 13 and 12 points respectively.

Watch Willard, Young and Carey react following the Terps' loss in the video player below.

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