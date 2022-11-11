News More News
{{ timeAgo('2022-11-11 00:18:08 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Kevin Willard, players react following win over Western Carolina

Scott Greene • TerrapinSportsReport
Publisher

COLLEGE PARK, Md. -- The Terps are 2-0 to open the Kevin Willard era following a 71-51 win over Western Carolina. Kevin Willard's squad was led by sophomore forward Julian Reese, who recorded his first career double-double with 19 points and 12 rebounds, and senior point guards Jahmir Young, who added 16 points and 5 rebounds in the win.

Watch Willard, Reese and Young react following the Terps' win over the Catamounts in the video player below.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}