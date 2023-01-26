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{{ timeAgo('2023-01-26 01:25:09 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Kevin Willard reacts following win over Wisconsin

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. -- Kevin Willard's Terps opened a three-game home stand by playing one of their most efficient games of the season, defeating Wisconsin, 73-55.

Watch Willard react following his team's win over the Badgers in the video player below.

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