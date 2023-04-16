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WATCH: Locksley addresses media following first spring scrimmage

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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Maryland head football coach Mike Locksley addressed the media following the Terps' first intrasquad scrimmage of the spring season on Saturday, April 15.

Watch Locksley break down the quarterback play, the tight end room and more in the video player below.

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