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WATCH: Mike Locksley Week 11 press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — Mike Locksley's Terps have moved on from last Saturday's 51-15 thrashing at the hands of Penn State and are looking ahead to this week's game at Nebraska.

On Tuesday, Locksley held his weekly press conference where he previewed the Terps' upcoming game versus the Huskers.

Watch Locksley address the local media in the video player below.

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