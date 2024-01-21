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WATCH: Kevin Willard Michigan State postgame press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — Kevin Willard's squad battled back from a 12-point halftime deficit to take a 53-50 lead with 8:24 remaining and kept it close the rest of the way but came up just short, falling at home to Michigan State by a final score of 61-59.

Afterwards, Willard addressed the media and broke down what went wrong for the Terps. Watch Willard's full press conference in the video player below.

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