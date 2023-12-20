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WATCH: Kevin Willard Nicholls State postgame press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — Senior guard Jahmir Young scored a game-high 23 points and senior forward Donta Scott added 15 points as the Terps ran their home win streak to 18 games with a 73-67 win over Nicholls State.

Watch head coach Kevin Willard break down the Terps' win over Colonels in the video player below.

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