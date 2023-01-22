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{{ timeAgo('2023-01-22 17:08:45 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Kevin Willard reacts following loss to Purdue

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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Maryland head coach Kevin Willard was proud of his team's effort and fight, despite leaving Purdue with a three-point loss to the Boilermakers.

Watch Willard address the media following the Terps' 58-55 loss to No. 3 Purdue in the video player below.

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