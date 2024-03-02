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WATCH: Kevin Willard, seniors preview final home game versus Indiana

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — Sunday's contest versus Indiana will mark the final home game for seniors Jahmir Young and Donta Scott.

Watch Scott, Young and head coach Kevin Willard reflect back on their careers at Maryland, as well as look ahead to their game versus the Hoosiers in the video players below.

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