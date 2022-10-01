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WATCH: Mike Locksley Michigan State postgame press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. -- Mike Locksley's Terps didn't waste any time in showing they were ready to play versus Michigan State, taking an early 7-0 lead and never looking back, winning by a final score of 27-13 and moving to 4-1 on the season.

Watch Locksley break down the Terps' first Big Ten win of the season in the video player below.

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