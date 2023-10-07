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WATCH: Mike Locksley Ohio State postgame press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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Mike Locksley's Terps built an early 10-0 lead on the road at No. 4 Ohio State, but it wasn't enough, as the Buckeyes scored the final 27 points of the game to win by a final score of 37-17.

Afterwards, Locksley broke down his team's first loss of the season. See what he had to say in the video player below.

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