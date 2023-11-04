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WATCH: Mike Locksley Penn State postgame press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — Things started poorly versus Penn State on Saturday and snowballed from there for Mike Locksley's team. The Terps were dominated up front for four quarters, falling to PSU, 51-15, as they dropped their fourth straight game.

Afterwards, Locksley broke down his team's 51-15 loss to the Nittany Lions. See what he had to say in the video player below.

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