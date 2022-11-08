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{{ timeAgo('2022-11-08 15:37:59 -0600') }} football Edit

WATCH: Mike Locksley Week 11 press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. -- The Terps will have to quickly put last week's loss at Wisconsin in the rear view as they are on the road once again this Saturday at border rival and No. 15 ranked Penn State.

Watch Maryland head coach Mike Locksley look back at the Wisconsin loss as well as look ahead to the Terps' upcoming game at Penn State in the video player below.

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