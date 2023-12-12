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WATCH: Willard, players break down win over Alcorn State

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — Senior guard Jahmir Young scored 13 points and dished out seven assists, while freshman backcourt mate DeShawn Harris-Smith added 12 points and five assists in a balanced, winning effort.

Watch head coach Kevin Willard, Young and Harris-Smith all break down the Terps' 105-65 win over Alcorn State in the video player below.

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