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TBT: Looking back at Maryland and Indiana starters as recruits

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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Throwback Thursday is here once again, where we compare the Maryland Football starters as recruits to their opponent each week.

This week we compare the Terps to the Indiana Hoosiers football team to see what they looked like and where and how they ranked in high school.

QUARTERBACK...

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RUNNING BACK...

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WIDE RECEIVER...

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TIGHT END...

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OFFENSIVE LINE (LT, LG, C, RG, RT)

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Parker Hanna - West Texas A&M (Div. II) transfer

DEFENSIVE LINE...

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LINEBACKER...

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DEFENSIVE BACKS...

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