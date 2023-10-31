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WATCH: Mike Locksley Week 10 press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — Mike Locksley's Terps' troubles continued last Saturday at Northwestern, as Maryland fell to the Wildcats 33-27, their fourth straight loss after starting the season 5-0.

On Tuesday, Locksley held his weekly press conference where he discussed the Terps' recent trouble, the departure of senior transfer wide receiver Tyrese Chambers, as well as the team's upcoming game versus No. 9 Penn State.

Watch Locksley address the local media in the video player below.

RELATED: Baltimore native Tyrese Chambers no longer with Maryland football program

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