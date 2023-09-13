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WATCH: Mike Locksley Week 3 press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — Coming off of a 38-20 win in primetime over Charlotte, Mike Locksley's Terps will play under the lights again Friday night, as they get set to host former ACC rival Virginia for their annual blackout game.

Watch Locksley look back on the Terps' win over the 49ers and preview the Terps' upcoming game versus the Cavaliers in the video player below.

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