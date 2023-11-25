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WATCH: Willard, players break down win over South Alabama

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — Senior forward Donta Scott scored a game-high tying 19 points along with junior big man Julian Reese. Meanwhile, redshirt junior forward Jordan Geronimo had his best outing as a Terrapin, scoring 14 points while also adding six rebounds, three assists and two steals.

Watch head coach Kevin Willard, Scott and Geronimo all break down the Terps' 68-55 win over South Alabama in the video player below.

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