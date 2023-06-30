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Commitment breakdown: In-state LB Keyshawn Flowers picks Maryland

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Maryland landed a commitment on Friday from in-state linebacker Keyshawn Flowers. The Severn (Md.) Archbishop Spalding stand out chose the Terps over teams like Miami, Notre Dame, and many others.

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