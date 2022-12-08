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Eight schools make the cut for 2024 Rivals100 QB Michael Van Buren

Michael Van Buren
Michael Van Buren
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Eight schools remain in play for 2024 Rivals100 quarterback Michael Van Buren. The Baltimore (Md.) St. Frances Academy star has his sights set on this winter and spring to narrow his choices down even further before announcing a commitment. Van Buren broke down all eight of his finalists with Rivals.com below.

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