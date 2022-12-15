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{{ timeAgo('2022-12-15 00:29:41 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Kevin Willard reacts following loss to UCLA

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. -- It wasn't pretty, as the Terps came out ice cold versus UCLA and trailed by 29 at the half before falling to the Bruins at home, 87-60.

Afterwards, head coach Kevin Willard addressed the media and reacted to his team's third straight loss. See what Willard had to say in the video player below.

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