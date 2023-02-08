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{{ timeAgo('2023-02-08 00:24:39 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Kevin Willard reacts following Michigan State loss

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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The Terps dug themselves into a 15-0 hole to start the game, battled back with a 14-0 run of their own early in the second half to take a lead, but it wasn't enough, as the Terps fell to Michigan State 63-58 on the road.

Watch head coach Kevin Willard react following the Terps' loss to the Spartans in the video player below.

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