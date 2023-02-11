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{{ timeAgo('2023-02-11 15:39:28 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Kevin Willard reacts following win over Penn State

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. -- Kevin Willard's squad remains undefeated at home in league play, as they defeated Penn State, 74-68, in front of a sold out Xfinity Center crowd on Saturday afternoon.

Watch Willard react to his team's win in the video player below.

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