PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Maryland Football Signing Day Central
Scott Greene
•
TerrapinSportsReport
Publisher
National Signing Day is here and the Terps enter the day with an impressive 20-man haul that currently ranks No. 37 nationally according to Rivals.
The strength of the class is in the offensive trenches, where the Terps have commitments from seven o-linemen, including St. Vincent Pallotti four-star Ryan Howerton and DeMatha three-star Terez Davis.
The Terps could still add several big surprises on Wednesday, including a flip of the nation's top offensive lineman.
Keep checking in throughout the day as the letters of intent keep rolling in and to see what big signing day surprises head coach Mike Locksley is able to pull off this year.
First letter of intent is in...
Anthony Robsock (7:13 AM)
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QQSB0byBVTUQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9B
Um9ic29jaz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQVJvYnNvY2s8L2E+IGlz
IGxvY2tlZCBpbiEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3M5YjdNQUJwNEwi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9zOWI3TUFCcDRMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1h
cnlsYW5kIEZvb3RiYWxsIChAVGVycHNGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZXJwc0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzM3NDQ2
MDI3NjUxNTg0NDY1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIw
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Kristian Martin (7:22 AM)
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db21pbmcgdXAgZnJvbSBWaXJnaW5pYTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vS2hyaXNNYXJ0aW4yMDI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBLaHJpc01hcnRpbjIwMjQ8L2E+IGlzIGxvY2tlZCBpbiEgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1pEWkdPOThYVTAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9a
RFpHTzk4WFUwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hcnlsYW5kIEZvb3RiYWxsIChA
VGVycHNGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U
ZXJwc0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzM3NDQ4MjY3MDQ1MDM2MTc3P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Michael Hershey (7:29 AM)
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIHN3ZWV0IG1vbWVudCB0byBtYWtlIGhpbSBhIFRlcnA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21pY2hhZWxoZXJzaDI0P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBtaWNoYWVsaGVyc2gyNDwvYT4gaXMgbG9ja2VkIGlu
ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUWo2bWpzWDdQbCI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL1FqNm1qc1g3UGw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFyeWxhbmQgRm9v
dGJhbGwgKEBUZXJwc0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1RlcnBzRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3Mzc0NTAwNTEyNTU4ODk5
OTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjAsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=