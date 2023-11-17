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WATCH: Kevin Willard Villanova postgame press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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Villanova opened the game on a 13-2 run and never looked back, cruising past Maryland by a final score of 57-40. It marked the third straight loss for Kevin Willard's team, who will return home to play UMBC next Tuesday.

Watch Willard break down the Terps' loss to Villanova in the video player below.

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