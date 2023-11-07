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WATCH: Willard, players break down season-opening win over Mount St. Mary's

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — Freshman guard DeShawn Harris-Smith starred in his collegiate debut, while junior big man Julian Reese paced the Terps with a game-high 18 points and eight boards.

Watch head coach Kevin Willard, Harris-Smith and Reese all break down the Terps' season-opening 68-53 win over Mount St. Mary's in the video player below.

RELATED: Three takeaways from Maryland's 68-53 win over Mount St. Mary's | Finally at full strength, Terps still figuring things out ahead of opener

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