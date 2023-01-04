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Former WVU WR Kaden Prather transferring to Maryland

Kaden Prather
Kaden Prather (WVUSports.com)
Adam Friedman • Rivals Transfer Portal
Recruiting Analyst

The Terps are adding another big playmaker to its offense. Former West Virginia wide receiver Kaden Prather has announced his intention to transfer back home and play for Maryland. The former Germantown (Md.) Northwest star originally signed with the Mountaineers in the 2021 class.

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CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

TRANSFER PORTAL: Stories/coverage | Message board

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IN HIS OWN WORDS

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