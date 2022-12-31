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Interview with 2024 safety Brandon Jacob

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney catches up with four-star safety Brandon Jacob to discuss his recruitment, including thoughts on UCF, Florida State, Maryland and Colorado.

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