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TBT: Looking back at Maryland and Charlotte starters as recruits

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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Throwback Thursday is here, where we compare the Maryland Football starters as recruits to their opponent each week.

This week we compare the Terps to the Charlotte 49ers football team to see what they looked like and where and how they ranked in high school.

QUARTERBACK...

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RUNNING BACK...

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WIDE RECEIVER...

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Grant DuBose

TIGHT END...

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OFFENSIVE LINE (LT, LG, C, RG, RT)

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Jaxon Hughes

Jon Jacobs - Arizona transfer

DEFENSIVE LINE...

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LINEBACKER...

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DEFENSIVE BACKS...

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