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football
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TBT: Looking back at Maryland and Charlotte starters as recruits
Scott Greene
•
TerrapinSportsReport
Publisher
Throwback Thursday is here, where we compare the Maryland Football starters as recruits to their opponent each week.
This week we compare the Terps to the Charlotte 49ers football team to see what they looked like and where and how they ranked in high school.
QUARTERBACK...
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RUNNING BACK...
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WIDE RECEIVER...
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TIGHT END...
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OFFENSIVE LINE (LT, LG, C, RG, RT)
--------------------------------------------------------------
DEFENSIVE LINE...
--------------------------------------------------------------
LINEBACKER...
--------------------------------------------------------------
DEFENSIVE BACKS...
--------------------------------------------------------------
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