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TBT: Looking back at Maryland and Michigan State starters as recruits

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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Throwback Thursday is here once again, where we compare the Maryland Football starters as recruits to their opponent each week.

This week we compare the Terps to the Michigan State Spartans football team to see what they looked like as well as where and how they ranked in high school or previous college stops.

RELATED: Maryland players preview Michigan State | Mike Locksley Week 4 press conference

QUARTERBACK...

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RUNNING BACK...

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WIDE RECEIVER...

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TIGHT END...

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OFFENSIVE LINE (LT, LG, C, RG, RT)

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DEFENSIVE LINE...

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LINEBACKER...

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DEFENSIVE BACK... (CB, CB, N, S, S)

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