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TBT: Looking back at Maryland and Rutgers starters as recruits

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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Today we have a special Thanksgiving edition of Throwback Thursday ahead of the Terps' regular-season finale, where we compare the Maryland Football starters as recruits to their opponent each week.

This week we compare the Terps to the Rutgers Scarlet Knights football team to see what they looked like and where and how they ranked in high school.

QUARTERBACK...

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RUNNING BACK...

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WIDE RECEIVER...

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TIGHT END...

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OFFENSIVE LINE (LT, LG, C, RG, RT)

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DEFENSIVE LINE...

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LINEBACKER...

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DEFENSIVE BACKS...

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