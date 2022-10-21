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WATCH: Kevin Willard Maryland Media Day press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. -- Maryland basketball first-year head coach Kevin Willard began his first media day by taking the podium to address the local. Among the topics discussed were the current roster, Maryland's passionate fanbase, his expectations for the program this year and moving forward, NIL and more.

Watch Willard's media day press conference in its entirety in the video player below.

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