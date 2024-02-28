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WATCH: Kevin Willard Northwestern postgame press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — Kevin Willard's squad remained within striking distance down the stretch, trailing by just three points with two minutes remaining. But poor three-point shooting ultimately did his team in, as Maryland was just 2-for-22 from beyond the arc in a 68-61 home loss to Northwestern.

Watch Willard break down what went wrong in the video player below.

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