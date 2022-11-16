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WATCH: Kevin Willard, players react following win over Binghamton

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. -- The Terps moved to 3-0 to open the Kevin Willard era following a 76-52 win over Binghamton. Kevin Willard's squad was led once again by sophomore forward Julian Reese, who recorded a game-high 19 points, and senior forward Donta Scott, who added 10 points and a game-high 9 rebounds in the win.

Watch Willard, Reese and Scott react following the Terps' win over the Bearcats in the video player below.

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