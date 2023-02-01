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{{ timeAgo('2023-02-01 00:06:42 -0600') }} basketball Edit

WATCH: Kevin Willard, players reacts following win over Indiana

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. -- Despite some struggles shooting the ball, the Terps were able to use their defense to help create some offense as they handily beat No. 21 Indiana at home, 66-55.

The Terps were led by Jahmir Young, Donta Scott and Julian Reese, who all finished in double-figure scoring.

Watch Willard, Scott and Reese react following the win in the video player below.

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