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WATCH: Kevin Willard previews Penn State

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. — The Terps will look to get back into the win column and once again get back above .500 when they face Penn State inside Xfinity Center on Wednesday night.

Watch Maryland head coach Kevin Willard preview the Terps' upcoming game versus the Nittany Lions in the video player below.

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