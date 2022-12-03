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WATCH: Kevin Willard reacts following 71-66 win over Illinois

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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COLLEGE PARK, Md. -- The Terps moved to 8-0 to open the Kevin Willard era following a Big Ten-opening 71-66 win over Illinois.

Maryland was led by senior guard Jahmir Young, who scored a game-high 24 points and added four rebounds, two assists and a steal.

Watch Willard address the media following the Terps' win over the Illini in the video player below.

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