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WATCH: Kevin Willard reacts following 95-79 win over Coppin State

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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The Terps moved to 6-0 to open the Kevin Willard era following a convincing 95-79 win over Juan Dixon's Coppin State Eagles.

Maryland was led by sophomore forward Julian Reese, who scored a new career-high 24 points and added 10 rebounds for his second career double-double.

Watch Willard address the media following the Terps' win over the Eagles in the video player below.

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