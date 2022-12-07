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WATCH: Kevin Willard reacts following the Terps' 64-59 loss at Wisconsin

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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The Terps suffered their first loss of the Kevin Willard era Tuesday night, falling to Wisconsin 64-59 in their Big Ten road opener.

Maryland was led once again by senior guard Jahmir Young, who scored a game-high 17 points and added four rebounds, an assist and two steals.

Watch Willard and young react following the Terps' loss at Wisconsin in the video player below.

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