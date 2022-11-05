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WATCH: Locksley, players react following Wisconsin loss

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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Watch Maryland head coach Mike Locksley, defensive lineman Greg China-Rose and quarterback Taulia Tagovailoa all react following the Terps' 23-10 loss to Wisconsin in the video player below.

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