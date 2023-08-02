News More News
ago football Edit

WATCH: Mike Locksley 2023 Maryland football media day press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
Publisher

COLLEGE PARK, Md. — Maryland football held it's annual on-campus media day Tuesday morning, just ahead of the Terps' first practice of fall camp.

The event kicked off with head coach Mike Locksley taking the podium to discuss the 2023 team as the Terps look to improve on last year's 8-win season.

Watch Locksley's entire press conference in the media player below.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}