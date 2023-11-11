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WATCH: Mike Locksley Nebraska postgame press conference

Scott Greene • TerrapinSportsReport
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It wasn't pretty, but Mike Locksley's team found a way to pull out the road win at Nebraska in walk-off fashion, as kicker Jack Howes hit the game-winning field goal as time expired to give the Terps the 13-10 victory.

Afterwards, Locksley broke down his team's win over the Huskers, as the Terps are now bowl eligible for a third straight season. See what he had to say in the video player below.

RELATED: Terps become bowl eligible with walk-off win at Nebraska | Instant analysis of the Terps' win at Nebraska

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